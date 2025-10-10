SPÖ geht wegen Geldregen für Lech auf Barrikaden

„Luxus-Bauwerk“

Zudem gehe aus den Antworten Wallners hervor, dass in dem Gemeindezentrums-Neubau Millionen für „akustik- und bühnentechnisches Topniveau“ ausgegeben wurde – das Gemeindezentrum beherbergt bekanntlich einen Konzert- bzw. Veranstaltungssaal mit einem Fassungsvermögen von 620 Personen. „Während man überall bei sozialen Einrichtungen und Inklusionsprojekten den Rotstift ansetzt, werden in Lech Akustikträume auf internationalem Topniveau verwirklicht“, kritisiert Einwallner: „Das zeigt eine völlig falsche Prioritätensetzung. Jede Gemeinde ist letztlich dafür verantwortlich, wofür sie Geld ausgibt. Während andere Gemeinden kaum noch in der Lage sind, Schulen und Sozialzentren zu finanzieren, stellt man in Lech ein Luxusbauwerk ins Gemeindezentrum und das Land springt dann bei zusätzlichen Kosten mit zusätzlichem Steuergeld ein.“