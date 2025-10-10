Vorteilswelt
Bessere Bedingungen

„Bildungssystem braucht motivierte Lehrer“

Vorarlberg
10.10.2025 14:10
Landesparteichefin Claudia Gamon mit Bildungssprecherin Katharina Fuchs.
Landesparteichefin Claudia Gamon mit Bildungssprecherin Katharina Fuchs.(Bild: NEOS Vorarlberg)

„Wer gute Schulen will, muss sich um Lehrkräfte kümmern“, fordert die neue Bildungssprecherin der Neos, Katharina Fuchs. Über eine Landtagsanfrage an die zuständige Landesrätin Barbara Schöbi-Fink (ÖVP) will sie nun erfahren, wie es den Lehrkräften, Direktorinnen und Direktoren in Vorarlberg tatsächlich geht. 

Die Anforderungen an den Lehrberuf sind in den vergangenen Jahren massiv gestiegen: Mehr Bürokratie, komplexere Aufgaben und hoher Druck führen dazu, dass viele Lehrpersonen nur noch Teilzeit arbeiten oder ganz ausfallen. „Wenn wir wollen, dass engagierte Lehrkräfte länger im Beruf bleiben und vielleicht auch wieder mehr Stunden übernehmen, dann müssen wir ihnen die richtigen Rahmenbedingungen bieten – von gezielter Gesundheitsförderung über bessere Betreuung bis hin zu einer echten Entlastung im Alltag“, meint Katharina Fuchs. 

Bildungsdirektion als Schnittstelle
In ihrer aktuellen Anfrage will Fuchs unter anderem wissen, welche Maßnahmen zur Bindung von Lehrkräften geplant sind, wie Mentoringprogramme für Quereinsteiger funktionieren, und welche Strategien das Land verfolgt, um künftige Personalengpässe zu vermeiden. „Die Bildungsdirektion ist hier zentrale Schnittstelle zwischen Bund und Land. Es braucht endlich ein vorausschauendes Personalmanagement, das nicht nur reagiert, wenn es brennt, sondern aktiv gestaltet“, fordert Fuchs.

