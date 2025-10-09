In Spitälern stehen die Zeichen auf Veränderung

Salbungsvolles Wording

Darauf nimmt zumindest indirekt auch das Motto des aktuellen Geschäftsberichts Bezug. Dieses lautet „Zusammen:wachsen – strategisch vernetzt, menschlich vereint“. Dazu heißt es: „Die Herausforderungen laden zu Wachstum ein: aneinander und miteinander. Das ’Zusammen:wachsen’ in den LKH bedeutet aber auch: Verantwortung, Respekt und Rücksicht leben, einander verstehen – nicht nur über Berufsgruppen und Hierarchie-Ebenen hinweg, sondern auch zwischen Häusern, Kulturen und Nationalitäten.“ Ein ungewöhnlich salbungsvolles Wording für einen Geschäftsbericht, das übersetzt bedeutet: Wir wissen, dass sich einiges ändern muss, dabei gilt es allerdings behutsam vorzugehen, denn sonst droht uns der Laden um die Ohren zu fliegen.