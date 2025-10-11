Wie eine Weinkellerei in ganz Europa bekannt wurde

Toronto bei Sieg gegen Boston erneut ohne Pöltl
Die bekannte Kellerei Kaltern in Südtirol hat heute 500 Mitglieder, die 420 Hektar Wein bewirtschaften und vier Millionen Flaschen pro Jahr abfüllt. Mit „Krone+“ erfahren Sie, wem sie diese Bekanntheit zu verdanken hat.
Eine der bekanntesten Weinkellereien Europas, die Kellerei Kaltern, feiert heuer ihren 125. Geburtstag. Man schrieb das Jahr 1900, als die Kellerei von 51 Mitgliedern aus der Taufe gehoben wurde. Der Weinbau geht freilich viel weiter – also Tausende Jahre – zurück, die erste urkundliche Erwähnung von „Wein aus Kaltern“ stammt aus dem Jahre 1220.
