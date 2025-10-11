Wie eine Weinkellerei in ganz Europa bekannt wurde

Eine der bekanntesten Weinkellereien Europas, die Kellerei Kaltern, feiert heuer ihren 125. Geburtstag. Man schrieb das Jahr 1900, als die Kellerei von 51 Mitgliedern aus der Taufe gehoben wurde. Der Weinbau geht freilich viel weiter – also Tausende Jahre – zurück, die erste urkundliche Erwähnung von „Wein aus Kaltern“ stammt aus dem Jahre 1220.