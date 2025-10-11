Betrunkene 18-Jährige verursacht Unfall mit Pkw

In Vorarlberg kam es am Freitagabend zu einem schweren Crash im Straßenverkehr: Dabei kollidierte das Auto einer Jugendlichen mit dem eines 41-jährigen Lenkers. Der Mann wurde dabei verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.
Ein 41 Jahre alter Pkw-Lenker ist Freitagnacht in Lustenau bei einem Frontalzusammenstoß verletzt worden. Eine betrunkene Autofahrerin (18) war mit ihrem Wagen von ihrer Fahrspur abgekommen und in das Auto des 41-Jährigen gekracht. Die junge Frau und ihre vier Mitfahrer blieben unverletzt. Ein Alkotest ergab eine erhebliche Alkoholisierung der Lenkerin, erklärte die Landespolizeidirektion am Samstag. Ihr wurde sofort der Führerschein abgenommen.
Der Unfall passierte gegen 22 Uhr auf der Kreuzung der L203 und der Zellgasse. Der 41-Jährige wollte in die Zellgasse abbiegen. Zur selben Zeit näherte sich die 18-jährige Lenkerin mit ihrem Auto aus der entgegengesetzten Richtung der Kreuzung. Sie hielt zunächst an, fuhr dann in den Kreuzungsbereich, kam von ihrer Fahrspur ab und prallte frontal gegen den Wagen des Mannes. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge derart ineinander verkeilt, dass die Bergung nur mit Spezialwerkzeug der Feuerwehr und Unterstützung des Abschleppdienstes möglich war. Die junge Frau wird wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit und fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr angezeigt.
