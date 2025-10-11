Betrunkene 18-Jährige verursacht Unfall mit Pkw

Der Unfall passierte gegen 22 Uhr auf der Kreuzung der L203 und der Zellgasse. Der 41-Jährige wollte in die Zellgasse abbiegen. Zur selben Zeit näherte sich die 18-jährige Lenkerin mit ihrem Auto aus der entgegengesetzten Richtung der Kreuzung. Sie hielt zunächst an, fuhr dann in den Kreuzungsbereich, kam von ihrer Fahrspur ab und prallte frontal gegen den Wagen des Mannes. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge derart ineinander verkeilt, dass die Bergung nur mit Spezialwerkzeug der Feuerwehr und Unterstützung des Abschleppdienstes möglich war. Die junge Frau wird wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit und fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr angezeigt.