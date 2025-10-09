Bei der Gravel-WM wartet Duell mit großen Namen

World Tour-Profis warten

Und auch auf dem Gravelbike – einer Mischung aus Rennrad und Mountainbike – machte der Youngster ausgezeichnete Figur. Nachdem er im April Rang 14 beim Wörthersee Gravel Race – einem Rennen im Rahmen der UCI World Gravel Series – holen konnte, fuhr er im Mai beim Marly Grav Race in den Niederlanden auf Position 23 und glänzte im September mit Platz 14 bei der EM in Italien. „Ich bin immer noch gut in Form und die schnelle Strecke sollte mir liegen“, ist Feurstein zuversichtlich, der sich mit World Tour-Profis wie Tom Pidcock (Eng) oder Romain Bardet (Fra) matchen wird. „Sollte ich es unter die Top-25 schaffen, wäre das auf jeden Fall ein absolut genialer Saisonabschluss für mich“.