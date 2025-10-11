Obfrau wollte Verein retten und wurde kriminell

Trotz Konkurs überwies sie ihren Mitarbeitern noch 15.000 Euro. Nun musste sie sich wegen betrügerischer Krida und Begünstigung von Gläubigern vor Gericht verantworten. Während ihrer Einvernahme brach die Beschuldigte immer wieder in Tränen aus und beteuerte, nichts Kriminelles im Sinn gehabt zu haben. So jonglierte die 56-Jährige mit Geld von ihrem Privatkonto und dem des Vereins hin und her. Bezahlte nicht nur Gehälter und andere Fixkosten des Vereins, sondern auch Firmenessen und Betriebsausflüge. Und das laut Staatsanwalt bereits seit 2018.