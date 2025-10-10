Brunolds Debüt verlief nicht ganz nach Wunsch

„Da haben wir schon gemerkt, dass das eine andere Klasse ist. Das Tiki-Taka haben wir hautnah miterleben dürfen“, meinte St. Pölten-Stürmerin Carina Brunold, nachdem sie mit den Wölfinnen mit einer 0:6-Heimniederlage gegen Atlético Madrid in die Champions League gestartet war, „aber trotzdem kann ich viel aus diesem Spiel mitnehmen.“ Denn für die Dornbirnerin war es der erste Auftritt in der Hauptrunde der Königsklasse, gleich gegen einen der ganz großen Namen im europäischen Klubfußball. „Die Vorfreude war schon riesig, ich war richtig gespannt“, erzählt Brunold, „und darum werde ich es auch positiv in Erinnerung behalten können, auch wenn das Ergebnis weh tut.“