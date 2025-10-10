Vorteilswelt
0:6 gegen Atlético

Brunolds Debüt verlief nicht ganz nach Wunsch

Vorarlberg
10.10.2025 09:25
Gegen Atletico Madrid war für Carina Brunold und St. Pölten nichts zu holen.
Gegen Atletico Madrid war für Carina Brunold und St. Pölten nichts zu holen.(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)

ÖFB-Stürmerin Carina Brunold lief beim 0:6 daheim gegen Atlético Madrid  erstmals in der Königsklasse auf. Trotz der klaren Niederlage kann die Dornbirnerin viel Positives aus der Partie mitnehmen und freut sich jetzt schon wieder – denn mit Lyon wartet am nächsten Spieltag der nächste Kracher.

„Da haben wir schon gemerkt, dass das eine andere Klasse ist. Das Tiki-Taka haben wir hautnah miterleben dürfen“, meinte St. Pölten-Stürmerin Carina Brunold, nachdem sie mit den Wölfinnen mit einer 0:6-Heimniederlage gegen Atlético Madrid in die Champions League gestartet war, „aber trotzdem kann ich viel aus diesem Spiel mitnehmen.“ Denn für die Dornbirnerin war es der erste Auftritt in der Hauptrunde der Königsklasse, gleich gegen einen der ganz großen Namen im europäischen Klubfußball. „Die Vorfreude war schon riesig, ich war richtig gespannt“, erzählt Brunold, „und darum werde ich es auch positiv in Erinnerung behalten können, auch wenn das Ergebnis weh tut.“

Gegen den Rekordsieger
Weiter geht es auf der internationalen Bühne schon am nächsten Mittwoch, mit dem nächsten Kracher bei Champions League-Rekordsieger Lyon im Groupama-Stadion. „Wir werden sie gut analysieren und alles reinhauen“, verspricht die 23-Jährige, „aber erst steht noch die Liga im Fokus.“ Dort wartet am Samstag mit Nachzügler Hartberg ein überschaubarer Gegner.

Dominik Omerzell
Vorarlberg
