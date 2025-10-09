Was wird aus unseren Kirchen?

Autor Robert Schneider hat einem Stammtisch-Gespräch gelauscht und fleißig mitgeschrieben. Worum es dabei ging? Um die Kirche, Begräbnisse, was vom Menschen bleibt – und Schnaps.
Fleischers Toni und Krutsüdars Kurt sitzen im Ochsen und reden über die letzten Dinge. „Ich erlebe es nicht mehr, aber meine Buben“, sagt der Toni. „Wie alt sind deine Buben?“, der Kurt. „51 und 53.“ – „Dann erleben sie es auch nicht mehr. Du, die Kirche ist zäh. Die kann lange sterben. Da kann man sich täuschen.“ – „Aber schau dir die Gotteshäuser doch an! Hocken am Sonntag ja nur noch ein paar gebissrunderneuerte Alte.“ – „Unser Jahrgang.“ – „Möchte wissen, was die mit den Kirchen machen. So in 20 oder 30 Jahren“, denkt der Toni laut vor sich her. – „Verkaufen. In Frankreich und Deutschland sind schon ganz viele Kirchen verkauft. Kürzlich haben sie eine Boulderhalle aus einer Kirche gemacht.“ – „Und wer bringt uns einmal unter die Erde? So ein christkatholisches Begräbnis hat schon was. Ich bin getauft, und zur Firmung habe ich eine Uhr bekommen. Die habe ich jetzt noch. Da schau!“ – „Mir gefallen diese Waldbestattungen gar nicht so schlecht. Die Bludescher haben so einen Bestattungswald. Du suchst dir deinen Baum aus. Die Urne muss aber biologisch abbaubar sein. Sonst ist da nix mit ruhig daliegen, Bäume zählen und auf die Ewigkeit warten.“
Der Toni ist ganz trübselig geworden, schaut abwesend in sein Bierglas und sagt: „Von mir bleibt nichts. Das ist schon traurig.“ – „Du musst es positiv sehen. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei.“ – „Weißt du, was? Ich trete wieder in den Verein ein. Will nicht wie ein Hund unter einem Baum verscharrt werden.“ – „Komm, trink einen Schnaps. Dann geht’s dir wieder besser. Außerdem gibt es auch bald keine hiesigen Pfarrer mehr. Nur noch Polen und Inder, die kaum Deutsch können. Willst du das?“ – „Ich will eine würdige Beerdigung. Christl! Bitte bring mir zwei Schnäpse!“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.