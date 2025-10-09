Was wird aus unseren Kirchen?

Fleischers Toni und Krutsüdars Kurt sitzen im Ochsen und reden über die letzten Dinge. „Ich erlebe es nicht mehr, aber meine Buben“, sagt der Toni. „Wie alt sind deine Buben?“, der Kurt. „51 und 53.“ – „Dann erleben sie es auch nicht mehr. Du, die Kirche ist zäh. Die kann lange sterben. Da kann man sich täuschen.“ – „Aber schau dir die Gotteshäuser doch an! Hocken am Sonntag ja nur noch ein paar gebissrunderneuerte Alte.“ – „Unser Jahrgang.“ – „Möchte wissen, was die mit den Kirchen machen. So in 20 oder 30 Jahren“, denkt der Toni laut vor sich her. – „Verkaufen. In Frankreich und Deutschland sind schon ganz viele Kirchen verkauft. Kürzlich haben sie eine Boulderhalle aus einer Kirche gemacht.“ – „Und wer bringt uns einmal unter die Erde? So ein christkatholisches Begräbnis hat schon was. Ich bin getauft, und zur Firmung habe ich eine Uhr bekommen. Die habe ich jetzt noch. Da schau!“ – „Mir gefallen diese Waldbestattungen gar nicht so schlecht. Die Bludescher haben so einen Bestattungswald. Du suchst dir deinen Baum aus. Die Urne muss aber biologisch abbaubar sein. Sonst ist da nix mit ruhig daliegen, Bäume zählen und auf die Ewigkeit warten.“