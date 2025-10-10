Aussichtsreiche Blicke über das idyllische Walgau

Typ: Wanderung mit mehreren Varianten

Ausgangspunkt: Wanderparkplatz Dünserberg oder Bergstation Seilbahn Schnifis

Dauer: zwischen 2,5 und 4 Stunden, je nach Variante

Ausrüstung: Wanderschuhe mit guter Profilsohle, Tagesrucksack mit Jause und Getränk, dem Wetter angepasste Kleidung

Öffentliche Verkehrsmittel: die Buslinie 550 (75a) führt vom Gemeindeamt Nenzing über die Bahnhöfe Nenzing und Schlins über Schnifis, Düns und Dünserberg

Anmerkung: der Wanderparkplatz Dünserberg ist gebührenpflichtig, die Buslinie 550 fährt den Wanderparkplatz ebenfalls an