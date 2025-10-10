Lesen Sie auch keine Studien mehr?

Ganze Generationen von Journalisten haben dank wissenschaftlicher Studien überlebt, mit welchen sie ihre Leser darüber informieren, was gesund ist und was ungesund; was man unbedingt essen soll und was auf keinen Fall (beides ist je nach Saison miteinander austauschbar); wie viele Tassen Kaffee am Tag gerade noch förderlich sind für unseren Metabolismus und ab der wievielten er lebensbedrohlich wirkt (und vor allem auch welcher Kaffee: die Bohnensorten, nur frisch gemahlen oder schon in der Rösterei, mit Milch oder ohne); wie lange man sich unbedingt in der Sonne aufhalten soll, weil sie für das Frohgemüt förderlich sei und die Depressionen hintanhält, und ab der wievielten Stunde die Hautkrebsgefahr ins Unermessliche steigt; ob rotes Fleisch erbaulich sei für einen Homo sapiens oder doch eher schädlich.