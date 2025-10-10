Größtes Hochbauprojekt der Geschichte vollendet

„Mit der neuen Schule setzen wir ein starkes Zeichen für die Bildung in Bludenz. Wir haben moderne Lernräume geschaffen und gleichzeitig die historische Identität des Gebäudes erhalten“, freut sich Bürgermeister Simon Tschann bei der Eröffnung. Das größte Hochbauprojekt in der Geschichte der Alpenstadt wurde vom Feldkircher Architekturbüro „Marte.Marte“ geplant. Die veranschlagten Baukosten von rund 22 Millionen Euro wurden nicht überschritten.