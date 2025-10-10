Größtes Hochbauprojekt der Geschichte vollendet
„Schule im Park“
Nach rund drei Jahren Bauzeit wurde die erweiterte Volksschule Bludenz Mitte, nunmehr „Schule im Park“, offiziell eröffnet. Das denkmalgeschützte Gebäude aus dem Jahr 1887 wurde modernisiert und durch zwei Gebäudetrakte mit neuem Innenhof ergänzt.
„Mit der neuen Schule setzen wir ein starkes Zeichen für die Bildung in Bludenz. Wir haben moderne Lernräume geschaffen und gleichzeitig die historische Identität des Gebäudes erhalten“, freut sich Bürgermeister Simon Tschann bei der Eröffnung. Das größte Hochbauprojekt in der Geschichte der Alpenstadt wurde vom Feldkircher Architekturbüro „Marte.Marte“ geplant. Die veranschlagten Baukosten von rund 22 Millionen Euro wurden nicht überschritten.
