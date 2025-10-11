In dieser Stadt gehen die meisten Ehen zu Bruch

Österreichweit folgten im Vorjahr auf drei neuen Eheschließungen im Schnitt eine Scheidung. Doch eine Stadt ragt dabei als heimliche Hauptstadt der gescheiterten Paare besonders heraus ...
Für 45.810 Paare war das vergangene Jahr in Österreich ein ganz besonderes: Sie schworen einander vor dem Traualtar die ewige Liebe. Doch der Blick auf die nackten Zahlen kann auch weniger romantisch sein: 14.963 Ehen sind im selben Zeitraum nämlich zerbrochen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.