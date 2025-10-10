Andy Heraf kehrt auf Bregenzer Trainerbank zurück

So schnell kann es gehen. Nur elf Tage, nachdem Tugberk Tanrivermis als Nachfolger von Regi van Acker und damit als neuer Trainer von SW Bregenz vorgestellt wurde, musste nun das Dienstverhältnis mit dem türkischen Coach schon wieder beendet werden. Grund dafür ist ein gesundheitliches Problem eines nahen Familienmitglieds von Tanrivermis, der bereits am Mittowch in seine Heimat abreiste. „Ich muss jetzt hierbleiben, es macht keinen Sinn, wenn ich immer nur ein paar Tage da sein kann“, erklärt der 36-Jährige im Telefonat mit der „Krone“, „leider endet es schon, vor es angefangen hat. Aber der Cheftrainer muss immer da sein, und das kann ich nicht. Ich wünsche Bregenz nur das Beste, ich bin mir sicher, dass sie es schaffen.“