Graffitischäden in Höhe von 285.000 Euro geklärt

Weitere Straftaten aufgedeckt

Bei den Ermittlungen wurden auch andere Delikte aufgeklärt, darunter drei Verbrechen nach dem Verbotsgesetz, zwei Vergehen nach dem Suchtmittelgesetz und ein Diebstahl. Kurios: Die Vorarlberger Rheintalautobahn scheint auch für Sprayer außerhalb der Region eine beliebte Spielwiese zu sein – und so erstreckten sich die Ermittlungen über ganz Österreich und reichten sogar bis nach Berlin.