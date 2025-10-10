Vorteilswelt
Sachschaden

Kran stürzte in Ludesch auf Baustelle um

Vorarlberg
10.10.2025 17:00
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: APA/HERBERT NEUBAUER)

In der Vorarlberger Gemeinde Ludesch kam es am Freitag zu einem Unfall. Auf einer Schulbaustelle stürzte plötzlich ein meterhoher Baukran auf die Seite. Zum Glück wurde dabei niemand verletzt.  

Schreckmoment in der Gemeinde Ludesch: Am Freitagmorgen gegen 9.30 Uhr ist dort auf einer Schulbaustelle ein Kran umgekippt. Wie durch ein Wunder befand sich zu diesem Zeitpunkt weder jemand auf dem Kran noch auf dem Baustellengelände. 

Verletzt wurde also niemand, allerdings dürfte der meterhohe Baukran enormen Sachschaden davongetragen haben. Wie es zu dem Unglück gekommen ist, konnte noch nicht restlos geklärt werden. Die diesbezüglichen Ermittlungen laufen.  

Vorarlberg
