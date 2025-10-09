Das muss passieren, damit der Gaza-Frieden hält

Hilfslieferungen als Test der Einhaltung

In den ersten fünf Tagen sollen täglich mindestens 400 Lastwagen mit Hilfsgütern in den Gazastreifen kommen – eine Zahl, die dann erhöht werden soll. Das UNO-Palästinenserhilfswerk UNRWA erklärt, ausreichend Vorräte zu haben, um die gesamte Bevölkerung drei Monate lang zu versorgen. Nach Hamas-Angaben ist auch die sofortige Rückkehr von Vertriebenen aus dem Süden in die Stadt Gaza und in den Norden vorgesehen.