Im Kinderzimmer begann Spielzeug zu brennen

Einen Brand in einem Kinderzimmer meldete Montag kurz vor 14 Uhr eine Bewohnerin eines Einfamilienhauses im Villacher Stadtteil Auen. Die Feuerwehrleitstelle Villach alarmierte daraufhin die Hauptfeuerwache Villach, die FF Perau sowie die örtlich zuständige FF Turdanitsch-Tschinowitsch.

Rauch drang aus Kinderzimmer

Die Hausbesitzerin informierte den Einsatzleiter, dass im Obergeschoß ein Heimrauchmelder losgegangen war, während sie sich mit ihren beiden Kleinkindern im Erdgeschoß befand. Als die Frau nachschaute, bemerkte sie bereits den Rauch, der aus dem Kinderzimmer drang.