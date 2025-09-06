Hochbegabt

Frau Hohl-Ramelmann (sie ist keine Vorarlbergerin) hat sich schön gemacht, Rouge aufgelegt und viel roten Lippenstift. Heute ist der erste Schultag ihres Fritz des Großen. Fritz hat noch einen kleinen Bruder (aus einer neuen Beziehung), der interessanterweise auch Fritz heißt. Fritz der Große steht da wie aus dem Ei gepellt. Weißes Hemd, Wundertüte, einen Schulranzen auf dem Rücken, der 200 Euro gekostet hat und neckisch aufgestellte Gelfrisur. Ein Prachtjunge. Und gescheit ist das Kind! Die Mama ist unendlich stolz. Sie hat den Direktor Lässer (er ist Vorarlberger) um ein persönliches Gespräch gebeten, weil es da noch bestimmte Dinge gibt, die Lässer wissen sollte, ehe Fritz der Große zum ersten Mal auf der Schulbank Platz nimmt.