1974 erhielt die Schriftstellerin und bis zu ihrem Tod glühende Nationalsozialistin Nathalie Beer den Boga-Tinti-Preis des Presseclubs Concordia. 29 Jahre nach Kriegsende. Ein Jahr darauf das Silberne Ehrenzeichen Vorarlbergs. 1977 wurde ihr der Professortitel durch Bundespräsident Rudolf Kirchschläger verliehen. 32 Jahre nach Kriegsende. Wiederum ein Jahr später wurde die damals offensichtlich hochverehrte Autorin mit dem Ehrenring der Marktgemeinde Rankweil ausgezeichnet (2021 wieder aberkannt). Ferner mit dem Ehrenring der Gemeinde Au. 1983, also 38 Jahre nach Kriegsende, bekam sie die Franz-Michael-Felder-Medaille (der Verein hat sich zwischenzeitlich davon distanziert), und 1994 – 49 Jahre nach Kriegsende – richtete Rankweil zu Ehren der großen Tochter ein Nathalie-Beer-Museum ein. Die Schließung erfolgte erst in diesem Jahr.