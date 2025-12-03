Andrew erhält wohl keine Entschädigung für Auszug

Andrew Mountbatten-Windsor muss aus der Royal Lodge ausziehen. Eine Entschädigung für den verfrühten Rausschmiss aus dem Anwesen, für das er einen jahrzehntelangen Mietvertrag hat, bekommt der Ex-Prinz aber vermutlich nicht. (Bild: Krone KREATIV/APA/AP David Dyson / Camera Press / picturedesk.com)