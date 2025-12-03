Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kein Geld für Ex-Prinz

Andrew erhält wohl keine Entschädigung für Auszug

Royals
03.12.2025 07:47
Andrew Mountbatten-Windsor muss aus der Royal Lodge ausziehen. Eine Entschädigung für den ...
Andrew Mountbatten-Windsor muss aus der Royal Lodge ausziehen. Eine Entschädigung für den verfrühten Rausschmiss aus dem Anwesen, für das er einen jahrzehntelangen Mietvertrag hat, bekommt der Ex-Prinz aber vermutlich nicht.(Bild: Krone KREATIV/APA/AP David Dyson / Camera Press / picturedesk.com)

Der im Epstein-Skandal zum Bürger degradierte britische Ex-Prinz Andrew wird voraussichtlich keine Entschädigung für den Auszug aus seinem Luxusanwesen auf dem Gelände von Schloss Windsor erhalten. Das geht aus einer Antwort des die Immobilien verwaltenden „Crown Estate“ an den Parlamentsausschuss für öffentliche Haushaltsführung hervor. Den Auszug hatte König Charles III. angeordnet.

0 Kommentare

Theoretisch stünden Andrew Mountbatten-Windsor (65), dem wegen seiner Nähe zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein alle Titel und Ehren entzogen worden waren, rund 488.000 Pfund (umgerechnet rund 555.000 Euro) zu, weil er vor Ablauf seines insgesamt 75 Jahre gültigen Mietvertrages ausziehen muss.

Keine Renovierungen, keine Rückerstattung
Das Luxusanwesen, die Royal Lodge, sei aber baufällig und reparaturbedürftig, sodass dem Ex-Prinzen „aller Wahrscheinlichkeit nach“ keine Entschädigung zustehen werde, teilte der „Crown Estate“ mit.

Prinz Andrew ließ die Royal Lodge verfallen. Deshalb muss er wohl auf 555.000 Euro verzichten.
Prinz Andrew ließ die Royal Lodge verfallen. Deshalb muss er wohl auf 555.000 Euro verzichten.(Bild: EPA/TOLGA AKMEN)

Andrew hatte das Anwesen für einen „Pfefferkorn“ Miete übernommen – er zahlt keine Miete. Allerdings hatte er zu Beginn des Vertrages im Jahr 2003 etwa 8,5 Millionen Pfund (9,7 Millionen Euro) für Renovierungsarbeiten gezahlt. Theoretisch würde er davon wegen des vorzeitigen Auszugs anteilig etwas zurückbekommen, wäre die Immobilie in einem einwandfreien Zustand. 

Untersuchung angekündigt
Andrew hat den Angaben zufolge vertragsgerecht angekündigt, die Immobilie zum 30. Oktober 2026 zurückzugeben. Gerechnet wird mit einem Auszug aber bereits kurz nach Weihnachten. Er wird in ein Anwesen in Sandringham in Norfolk ziehen.

Dass er für die Royal Lodge keinerlei Miete zahlen muss, hatte öffentliche Empörung ausgelöst und Fragen zum „Crown Estate“ aufgeworfen.

Andrew ist mit seiner Verstrickung in den Epstein-Skandal in der Royal Family in Ungnade ...
Andrew ist mit seiner Verstrickung in den Epstein-Skandal in der Royal Family in Ungnade gefallen. König Charles entzog ihm nicht nur seine Titel, er schmeißt ihn auch aus seiner Royal Lodge raus.(Bild: AFP/JUSTIN TALLIS)

  Beim „Crown Estate“ handelt es sich um ein Portfolio an Immobilien, Nutzungsrechten und landwirtschaftlichen Flächen, das formal dem britischen Monarchen gehört, aber unabhängig verwaltet wird. Die Einnahmen fließen zu großen Teilen in die Staatskasse. Der Vorsitzende des Public Accounts Committee, Geoffrey Clifton-Brown, kündigte jetzt eine Untersuchung des „Crown Estate“ an.

Lesen Sie auch:
König Charles III. hat 2025 auf den Epstein-Skandal reagiert – spät, aber doch! – und seinen ...
Degradierung vollendet
Charles ließ Andrews Namen aus Register tilgen
02.12.2025
„Royal Deliveroo“-Aus
Schlossküche liefert Andrew keine Mahlzeiten mehr!
18.11.2025

William und Kate machen es anders
Aus den Antworten an den Parlamentsausschuss geht auch hervor, dass Thronfolger Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) für ihr neues Zuhause auf dem Windsor-Gelände einen 20 Jahre gültigen Vertrag abgeschlossen haben. Beide zahlen den Angaben zufolge eine „marktübliche Miete“ – anders als Andrew.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Liebe, Geld und Gesundheit – was Ihre Sterne für 2026 zeigen, verrät das große ...
Ihre Sterne für 2026
Das Jahreshoroskop für Liebe, Geld und Gesundheit
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
293.706 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
154.016 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
151.042 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Außenpolitik
Putin: „Wir sind bereit, wenn Europa Krieg will!“
1048 mal kommentiert
Putin erhebt wieder einmal den Zeigefinger Richtung Europa.
Innenpolitik
Auslandsreise um 7000 Euro: ÖVP und SPÖ außer sich
787 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker befindet sich auf parlamentarischer Mission in Kuala ...
Innenpolitik
FPÖ-General jettet für KI-Gipfel nach Kuala Lumpur
634 mal kommentiert
Die FPÖ kritisierte viele Auslandsreisen der Regierer. Ihr General weilt in Kuala Lumpur.
Mehr Royals
Nach aufwühlendem Jahr
Kate sorgt mit berührender Botschaft für Gänsehaut
Kein Geld für Ex-Prinz
Andrew erhält wohl keine Entschädigung für Auszug
„Immer großartig“
Zara Tindall verrät royale Weihnachtspläne
Der Mantel gehört ihm!
Königin Camilla plündert Charles’ Kleiderschrank!
Degradierung vollendet
Charles ließ Andrews Namen aus Register tilgen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf