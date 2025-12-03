Klum moderiert: Neue Details zur WM-Auslosung

Musikalische Highlights

Auch Ramirez kann es kaum erwarten. „Ich bin mit Fußball aufgewachsen. Es ist ein Traum, bei einer so hochkarätigen Veranstaltung mitzuwirken, WM-Legenden zu treffen und mit ihnen zu sprechen“, meinte der 33-Jährige. „Dass dieses Turnier in den USA, wo ich geboren bin, und in Mexiko, wo einige meiner Wurzeln liegen, stattfindet, macht alles noch spezieller. Ich freue mich riesig, Teil dieser Show zu sein.“ Für die musikalischen Highlights sorgen Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger und die Village People.