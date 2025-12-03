Klum moderiert: Neue Details zur WM-Auslosung

Es wird spannend! Am Freitag geht in Washington die Auslosung der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 mit Österreich über die Bühne. Jetzt kommen immer mehr Details ans Tageslicht.
Wie die FIFA mitteilt, wird Supermodel Heidi Klum gemeinsam mit den Schauspielern Kevin Hart und Danny Ramirez durch den Abend im John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington D. C. führen. Bereits bei der WM 2006 in Deutschland wurde der 52-Jährigen diese Ehre zuteil.
Klum: „Etwas ganz Besonderes“
„Nachdem ich bereits vor zwanzig Jahren in meinem Heimatland an dieser Show beteiligt war, ist es etwas ganz Besonderes, nun erneut die Auslosung zu moderieren“, sagte Klum: „Die WM eint die Welt wie nichts anderes, und es ist eine unglaubliche Ehre, wieder Teil dieser Magie zu sein – dieses Mal auf einer noch viel größeren Bühne mit drei Gastgeberländern und 48 Mannschaften.“
Musikalische Highlights
Auch Ramirez kann es kaum erwarten. „Ich bin mit Fußball aufgewachsen. Es ist ein Traum, bei einer so hochkarätigen Veranstaltung mitzuwirken, WM-Legenden zu treffen und mit ihnen zu sprechen“, meinte der 33-Jährige. „Dass dieses Turnier in den USA, wo ich geboren bin, und in Mexiko, wo einige meiner Wurzeln liegen, stattfindet, macht alles noch spezieller. Ich freue mich riesig, Teil dieser Show zu sein.“ Für die musikalischen Highlights sorgen Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger und die Village People.
ÖFB-Team in Topf zwei
Unser Nationalteam wird bei der Auslosung am Freitag (18 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) aus Topf zwei gezogen. Damit fallen für die ÖFB-Elf Kroatien, Marokko, Kolumbien, Uruguay, Schweiz, Japan, Senegal, Iran, Südkorea, Ecuador und Australien als mögliche Gegner weg.
Die Lostöpfe im Überblick:
Topf 1: Kanada, Mexiko, USA, Spanien, Argentinien, Frankreich, England, Brasilien, Portugal, Niederlande, Belgien, Deutschland
Topf 2: Kroatien, Marokko, Kolumbien, Uruguay, Schweiz, Japan, Senegal, Iran, Südkorea, Ecuador, ÖSTERREICH, Australien
Topf 3: Norwegen, Panama, Ägypten, Algerien, Schottland, Paraguay, Tunesien, Elfenbeinküste, Usbekistan, Katar, Saudi-Arabien, Südafrika
Topf 4: Jordanien, Kap Verde, Ghana, Curacao, Haiti, Neuseeland, UEFA-Play-off A (Italien, Nordirland, Wales, Bosnien-Herzegowina), UEFA-Play-off B (Ukraine, Schweden, Polen, Albanien), UEFA-Play-off C (Türkei, Rumänien, Slowakei, Kosovo), UEFA-Play-off D (Dänemark, Nordmazedonien, Tschechien, Irland), FIFA-Play-off 1 (Neukaledonien, Jamaika, Demokratische Republik Kongo), FIFA-Play-off 2 (Bolivien, Suriname, Irak)
