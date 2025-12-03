„Ex“ rastet aus: Opfer flieht mit Kind aus Wohnung

Gleich zwei schockierende Vorfälle von häuslicher Gewalt in Kärnten: In Ferlach soll eine Frau (33) jahrelang von ihrem Ehemann misshandelt worden sein. In Villach wiederum suchte ein Verdächtiger seine Ex-Freundin heim – diese ergriff mit der Tochter (9) die Flucht.
Volltrunken suchte ein Rumäne dessen Ex-Lebensgefährtin in deren Wohnung in Villach heim – und wollte diese offenbar zur Rede stellen. Im Zuge dessen rastete der Verdächtige völlig aus. In panischer Angst packte das Opfer (29) ihre neunjährige Tochter, ergriff die Flucht und alarmierte umgehend die Polizei.
Was das Fass für den 31-Jährigen endgültig zum Überlaufen brachte: In Rage ließ er seiner Wut in der Wohnung an den Einrichtungsgegenständen freien Lauf. Da war im auch egal, dass die Beamten bereits vor Ort waren – er machte weiter, wurde immer aggressiver und aufgrund dessen noch an Ort und Stelle in Handschellen gelegt.
Die Beamten brachten ihn ins Polizeianhaltezentrum Villach und sprachen ein Betretungs-, Annäherungs- sowie vorläufiges Waffenverbot aus. Nach Abschluss der Erhebungen wird der verdächtige Rumäne von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt zur Anzeige gebracht.
Auch in Ferlach sorgt ein grausamer Fall von häuslicher Gewalt für Erschütterung: Über Jahre hinweg soll ein Mann seine 33-jährige Ehefrau physisch misshandelt, das Opfer durch „massives Kontroll- und Herrschaftsverhalten in ihrer autonomen Lebensführung eingeschränkt haben“, wie die Polizei berichtet.
Als wäre dies nicht schon schockierend genug, habe er die Frau in jüngster Vergangenheit zudem wiederholt durch Faustschläge und Fußtritte am gesamten Körper verletzt. Auch hier wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot, sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen – und der Verdächtige nach Abschluss der Ermittlungen angezeigt.
