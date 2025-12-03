„Ex“ rastet aus: Opfer flieht mit Kind aus Wohnung

Was das Fass für den 31-Jährigen endgültig zum Überlaufen brachte: In Rage ließ er seiner Wut in der Wohnung an den Einrichtungsgegenständen freien Lauf. Da war im auch egal, dass die Beamten bereits vor Ort waren – er machte weiter, wurde immer aggressiver und aufgrund dessen noch an Ort und Stelle in Handschellen gelegt.