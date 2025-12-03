Live im TV: Plötzlich sackt Moderatorin zusammen

Schrecksekunde beim Länderspiel der englischen Frauen-Nationalmannschaft gegen Ghana (2:0): Während der Vorberichterstattung brach Moderatorin Laura Woods plötzlich zusammen.
Bange Momente am Dienstagabend live im TV: Als Woods beim englischen Sender ITV4 gemeinsam mit den Experten Ian Wright und Anita Asante vor dem Freundschaftsspiel über die Ausgangslage sprach, kippte sie auf einmal nach vorne. Wright und Asante konnten sie auffangen, auch ihnen stand der Schock ins Gesicht geschrieben. Der Sender reagierte rasch und schaltete daraufhin weg.
Nach einer fünfminütigen Werbepause ging’s weiter. Moderatorin Katie Shanahan sprang für Woods ein. Das Spiel gewann England schließlich mit 2:0.
„Es tut mir leid, dass ich alle beunruhigt habe“
Wenig später meldete sich Woods via Instagram selbst zu Wort. „Meine Güte, das war etwas seltsam. Es tut mir leid, dass ich alle beunruhigt habe“, schrieb sie. „Mir geht es gut, die wunderbaren Sanitäter haben gesagt, dass es sich wahrscheinlich um einen Virus handelt und ich nur etwas Ruhe und Flüssigkeit brauche.“
Es sei Woods „wirklich peinlich, dass das im Fernsehen passiert ist, aber ein großes Dankeschön an meine Kollegen von ITV, die sich um mich gekümmert haben. Und an Wrighty und Neets, die mich aufgefangen haben. Nochmals Entschuldigung.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.