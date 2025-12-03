Live im TV: Plötzlich sackt Moderatorin zusammen

„Es tut mir leid, dass ich alle beunruhigt habe“

Wenig später meldete sich Woods via Instagram selbst zu Wort. „Meine Güte, das war etwas seltsam. Es tut mir leid, dass ich alle beunruhigt habe“, schrieb sie. „Mir geht es gut, die wunderbaren Sanitäter haben gesagt, dass es sich wahrscheinlich um einen Virus handelt und ich nur etwas Ruhe und Flüssigkeit brauche.“