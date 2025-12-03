Vorteilswelt
Kurz vor Länderspiel

Live im TV: Plötzlich sackt Moderatorin zusammen

Fußball International
03.12.2025 07:28
Moderatorin Laura Woods sackte plötzlich zusammen.
Moderatorin Laura Woods sackte plötzlich zusammen.(Bild: Krone KREATIV/ITV4)

Schrecksekunde beim Länderspiel der englischen Frauen-Nationalmannschaft gegen Ghana (2:0): Während der Vorberichterstattung brach Moderatorin Laura Woods plötzlich zusammen.

Bange Momente am Dienstagabend live im TV: Als Woods beim englischen Sender ITV4 gemeinsam mit den Experten Ian Wright und Anita Asante vor dem Freundschaftsspiel über die Ausgangslage sprach, kippte sie auf einmal nach vorne. Wright und Asante konnten sie auffangen, auch ihnen stand der Schock ins Gesicht geschrieben. Der Sender reagierte rasch und schaltete daraufhin weg.

Nach einer fünfminütigen Werbepause ging’s weiter. Moderatorin Katie Shanahan sprang für Woods ein. Das Spiel gewann England schließlich mit 2:0.

Laura Woods
Laura Woods(Bild: AP/Ian Walton)

„Es tut mir leid, dass ich alle beunruhigt habe“
Wenig später meldete sich Woods via Instagram selbst zu Wort. „Meine Güte, das war etwas seltsam. Es tut mir leid, dass ich alle beunruhigt habe“, schrieb sie. „Mir geht es gut, die wunderbaren Sanitäter haben gesagt, dass es sich wahrscheinlich um einen Virus handelt und ich nur etwas Ruhe und Flüssigkeit brauche.“

Es sei Woods „wirklich peinlich, dass das im Fernsehen passiert ist, aber ein großes Dankeschön an meine Kollegen von ITV, die sich um mich gekümmert haben. Und an Wrighty und Neets, die mich aufgefangen haben. Nochmals Entschuldigung.“

Folgen Sie uns auf