„Die Freude ist wieder da – und das Ziel Olympia!“

Einige Verletzungen

Im Nachwuchs war Reicht steirische Judo-Meisterin. In Laufschuhen krallte sie sich in den letzten Jahren viele Rekorde. Doch sie verlor zunehmend die Freude. „Beim Laufen habe ich immer wieder Verletzungen gehabt. Wegen diesen, aber auch dem ständigen Nicht-trainieren-können und Von-vorne-anfangen habe ich die Freude verloren“, denkt sie zurück. Die hat sie Ende 2020 im Triathlon wieder gefunden. „Seit damals bin ich verletzungsfrei.“ Trotz bis zu 25 Stunden Training pro Woche.