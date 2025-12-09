Neue Panne bei Airbus: 2000 Jets müssen zum Check

Airbus mit Herausforderungen konfrontiert

Für Airbus reiht sich die neue Anweisung in eine ganze Liste technischer Herausforderungen ein, die der Konzern in den vergangenen zwei Wochen melden musste. Rund 6000 Maschinen weltweit benötigten ein Software-Downgrade an einem Bordcomputer; zudem dürfen A320neo-Jets mit Pratt & Whitney-Triebwerken bei bestimmten Wetterlagen mit gefrierendem Nebel nicht ohne zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen starten.