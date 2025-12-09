Nächste Rallye? Silber-Preis schießt auf Rekord

Am Nachmittag erreichte Silber in der Spitze 60,53 Dollar (51,94 Euro) je Unze. Noch am Morgen lag der Kurs deutlich niedriger bei 57,60 Dollar, bevor der Markt erneut kräftig anzog. Bereits seit Wochen zeigt der Trend steil nach oben. Am 21. November notierte Silber zeitweise noch unter 50 Dollar – und seit Jahresbeginn hat sich der Preis sogar verdoppelt.