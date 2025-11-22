Wie Palmers nach der Pleite durchstarten will

Der Eigentümer des dänischen Moderiesen Change ist froh, dieses Mal den Zuschlag erhalten zu haben. Schon 2015 wollten die Skandinavier Palmers übernehmen, damals stachen ihn aber die Wieser-Brüder aus. Doch so richtig gut lief es selten, was dann auch in die Insolvenz mit Forderungen von rund 50 Millionen Euro mündete.