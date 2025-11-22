Wie Palmers nach der Pleite durchstarten will

Seit der Insolvenz ist die Modekette Palmers eine Nummer kleiner. Doch jetzt will der neue dänische Eigentümer Change die Kette wieder zur alten Stärke führen. Im „Krone“-Interview erklärt Claus Walther Jensen, wie jede Frau zu ihrem maßgeschneiderten BH kommen soll und warum das Modeimperium rasch wieder Gewinne abwerfen wird.
Der Eigentümer des dänischen Moderiesen Change ist froh, dieses Mal den Zuschlag erhalten zu haben. Schon 2015 wollten die Skandinavier Palmers übernehmen, damals stachen ihn aber die Wieser-Brüder aus. Doch so richtig gut lief es selten, was dann auch in die Insolvenz mit Forderungen von rund 50 Millionen Euro mündete.
