Davis Cup

Spanien besiegt Deutschland und steht im Finale

Tennis
22.11.2025 19:19
Spaniens Doppelspieler Marcel Granollers und Pedro Martinez jubeln.
Spaniens Doppelspieler Marcel Granollers und Pedro Martinez jubeln.(Bild: AP/Luca Bruno)

Spanien hat das Finale im Davis Cup erreicht, in dem am Sonntag Italien wartet. Die Iberer bezwangen am Samstag in der Vorschlussrunde des Finalturniers in Bologna Deutschland mit 2:1.

0 Kommentare

Pablo Carreno Busta brachte Spanien mit einem 6:4, 7:6(6) gegen Jan-Lennard Struff in Führung. Alexander Zverev glich durch ein 7:6(2), 7:6(5) gegen Jaume Munar aus. Das entscheidende Doppel gewannen Marcel Granollers/Pedro Martinez gegen Kevin Krawietz/Tim Pütz 6:2, 3:6, 6:3.

(Bild: AFP/TIZIANA FABI)

Italien geht auf dritten Titel in Serie los
Der sechsfache Titelträger Spanien steht erstmals seit 2019 im Finale, damals holte man in Madrid gegen Kanada die Trophäe. Der dreimalige Gewinner Deutschland verpasste den ersten Einzug ins Endspiel seit 1993. Für Italien, das sich nach dem Auftaktsieg über Österreich am Freitag 2:0 gegen Belgien durchgesetzt hatte, geht es vor Heimpublikum um den dritten Titel in Serie.

Lesen Sie auch:
Italiens Flavio Cobolli
2:0 gegen Belgien
Italien siegt und steht im Davis-Cup-Finale
21.11.2025

Die Gastgeber bestreiten das Turnier ohne ihre Topspieler Jannik Sinner und Lorenzo Musetti, bei Spanien fehlt der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz. Zverev war der einzige Top-Ten-Spieler unter den acht Finalturnierteilnehmern.

