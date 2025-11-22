Trump: Friedensplan „nicht mein letztes Angebot“

Von einem gemeinsamen guten Ergebnis sei man „noch ziemlich weit entfernt“, zeigte sich Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz am Samstag wenig optimistisch. Er habe Trump daran erinnert, wie Moskau mit dem Budapester Memorandum von 1994 umgegangen sei. Damals habe es schon einmal eine Zusage Russlands gegenüber der Ukraine gegeben, worauf die Ukraine unter anderem auf Atomwaffen verzichtet habe. Im Gegenzug habe die Ukraine die Zusage Russlands erhalten, auf Dauer die territoriale Integrität der Ukraine zu akzeptieren. Das habe Russland nicht eingehalten. Deswegen seien diesmal verlässlichere Sicherheitsgarantien nötig. Selenskyj hat angekündigt, alternative Friedenspläne vorzulegen.