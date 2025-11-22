Wiener Institution: Musikhaus vor Standortverlust

Wer in und um Wien Musik macht, der kommt über kurz oder lang mit dem Musikhaus Doblinger in Berührung. Das Geschäft ist in Wien eine Institution: Ensemblemitglieder der größten Orchester, Chöre und andere Kulturbetriebe kaufen dort ebenso ihre Notenblätter wie Musikschüler. Das Repertoire umfasst aber auch Pop- und Jazz-Noten, Literatur und vieles mehr.