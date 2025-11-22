Wiener Institution: Musikhaus vor Standortverlust

Seit 1817 pilgert die Wiener Musikszene, besonders aus dem Bereich der Klassik, zum Musikhaus Doblinger. Doch nun droht der Institution der unverschuldete Verlust des geschichtsträchtigen Standorts in der Dorotheergasse im ersten Bezirk.
Wer in und um Wien Musik macht, der kommt über kurz oder lang mit dem Musikhaus Doblinger in Berührung. Das Geschäft ist in Wien eine Institution: Ensemblemitglieder der größten Orchester, Chöre und andere Kulturbetriebe kaufen dort ebenso ihre Notenblätter wie Musikschüler. Das Repertoire umfasst aber auch Pop- und Jazz-Noten, Literatur und vieles mehr.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.