Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Geld für Gemeinden

Kinderbetreuung: Fahrplan und Finanzierung stehen

Tirol
13.09.2025 13:00
Sorgt das Projekt für gute Laune? Das Land meint „Ja!“
Sorgt das Projekt für gute Laune? Das Land meint „Ja!“(Bild: RMO/Bachmann E.)

Lange hat die Landesregierung um den Fahrplan für ihr Recht auf Vermittlung eines Kinderbildungs- und -betreuungsplatzes gerungen. Nun ebnet eine Finanzspritze des Landes für die Gemeinden den Weg. Die Opposition spart nicht mit Kritik. 

0 Kommentare

Gemeinsam mit den Gemeinden sei nun der Fahrplan für die pünktliche Umsetzung des Rechts auf Kinderbildung und Kinderbetreuung mit Herbst 2026 festgelegt worden, informierte die Landesregierung gestern über ein weiteres Ergebnis der Klausurtagung in Westendorf.

Land kündigt „zweistelligen Millionenbetrag“ an
Ein empfohlener, landesweiter, leistbarer Elternbeitrag solle die Kinderbetreuung für alle zugänglich machen, das Angebot aber auch finanziell nachhaltig absichern. Dazu kündigte die Landesregierung „einen zweistelligen Millionenbetrag zugunsten der Gemeinden, privaten Einrichtungen und des Personals“ an.

Zitat Icon

Das Leuchtturmprojekt mutiert zum politischen Glühwürmchen.

FP-Chef Markus Abwerzger

FP: Zuschuss in der Praxis wirkungslos
„Das Leuchtturm-Pilotprojekt ,Anspruch auf Vermittlung eines Betreuungsplatzes’ mutiert zum politischen Glühwürmchen“, meint dazu FP-Chef Markus Abwerzger: „Ein Plus von bis zu 17 Millionen Euro jährlich für Personal bleibt in der Praxis wirkungslos.“

Lesen Sie auch:
Die ÖVP-SPÖ-Landesregierung habe bei der Kinderbetreuung „vollmundig eine Aufholjagd ...
Tirol Schlusslicht
Kinderbetreuung: „Mama wird Kind schon schaukeln“
02.09.2025
Wird es teurer?
Kinderbetreuung: Land strebt „leistbare Tarife“ an
08.05.2025

Die Grünen begrüßen, dass nun „endlich Bewegung“ in den Finanzstreit gekommen sei, haben aber „gedämpfte Erwartungen an echte Verbesserungen“.

„Alle Monate eine neue Variante“, kritisiert Neos-Klubchefin Birgit Obermüller.

„Der Fahrplan kommt zu spät – Eltern, Kinder und Familien zahlen die Zeche“, so Liste-Fritz-Chefin Andrea Haselwanter-Schneider.

Porträt von Philipp Neuner
Philipp Neuner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
167.284 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
119.341 mal gelesen
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Wien
„Herr sitzt im Auto und fotografiert parkende Kfz“
116.432 mal gelesen
Stefan F. kehrte zum Parkplatz in der Angyalföldstraße zurück – und sprach mit Angestellten vor ...
Innenpolitik
Pensionen nun fix: Jeder dritte Senior zahlt drauf
3011 mal kommentiert
ÖVP-Sozialsprecher August Wöginger, Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) und ...
Innenpolitik
Erste Parteiaustritte von Senioren wegen Pensionen
2255 mal kommentiert
Die Regierung spart bei den Pensionisten – jeder dritte zahlt drauf.
Innenpolitik
„Wenn sie das noch einmal probieren, dann …“
1594 mal kommentiert
Seniorenbund-Obfrau Ingrid Korosec (li.) und Birgit Gerstorfer (Vorsitzende des ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf