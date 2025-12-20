ÖSV-Adler Tschofenig: „Haben den Fehler gefunden!“

„Vorige Saison ist es meist nur darum gegangen, wer von uns gewinnt – und nicht, ob einer gewinnt“, sagt ÖSV-Adler Daniel Tschofenig. Aber der Schein trügt etwas – denn auch der Start in die Mega-Saison 2024/25 war etwas verhalten. Wie im Vorjahr reisen die ÖSV-Skispringer nämlich auch heuer mit „nur“ zwei Siegen im Gepäck zur Tournee-Generalprobe nach Engelberg (Sz) an.