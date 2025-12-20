Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Statt altem FF-Haus

Dorfinitiative schafft sich ihren eigenen Greißler

Niederösterreich
20.12.2025 06:15
Noch existiert der neue Dorf-Treffpunkt nur auf dem Computer.
Noch existiert der neue Dorf-Treffpunkt nur auf dem Computer.(Bild: Seimann)

Eine optimale Mixtur aus positiver Nachnutzung in Verbindung mit Ortskernbelebung zeigt man derzeit in Probstdorf vor. Die Bürgerinitiative „Nahversorgung Probstdorf – gemeinsam gestalten“ will dem Platz des seit Jahren leer stehenden Feuerwehrhaus neues Leben einhauchen. Ein Arbeitskreis der Gemeinde begleitet das Projekt.

0 Kommentare

„Da sich eine Sanierung nicht mehr auszahlt, haben wir uns zusammengetan, Unterschriften gesammelt und für ein Projekt einer Greißlerei eingereicht“, informiert der Initiator Werner Seimann. Ziel ist ein barrierefreier Neubau als Nahversorger. Die Läden sollen dabei fast ausschließlich mit Ware der Region gefüllt werden. Gleichzeitig ist ein „generationenübergreifendes Kaffeehaus“ auf dem Grundstück geplant – ein neuer Treffpunkt für Alt und Jung in dem Dorf in der Gemeinde im Bezirk Gänserndorf, mit der Möglichkeit, dass auch Vereine Veranstaltungen abhalten können.

Zitat Icon

Im Mittelpunkt stehen eine belebte Ortsmitte, regionale Qualität sowie das Miteinander der Generationen.

Initiator Werner Seimann

Bild: zVg

Bäcker geht bald in Pension: Greißler ist auch für Vereinsevents nutzbar
„Der einzige Platz, wo Dorfbewohner zusammenkommen, ist eine Bäckerei – diese wird pensionsbedingt allerdings bald schließen“, so Seimann. Geplant ist das Gebäude als (politisch unabhängige) Genossenschaft, in die sich alle Bürger einbringen können. Seimann: „Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec hat im Gemeinderat einen Arbeitskreis für das Projekt eingesetzt, der das Vorhaben fachlich begleiten soll.“

Porträt von Andreas Leisser
Andreas Leisser
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
245.716 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Vorarlberg
ÖSV-Abfahrerinnen feiern Doppelsieg in St. Moritz
126.310 mal gelesen
Leonie Zegg war in St. Moritz vor allem im oberen Abschnitt eine Klasse für sich.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
122.733 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf