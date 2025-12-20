Dorfinitiative schafft sich ihren eigenen Greißler

„Da sich eine Sanierung nicht mehr auszahlt, haben wir uns zusammengetan, Unterschriften gesammelt und für ein Projekt einer Greißlerei eingereicht“, informiert der Initiator Werner Seimann. Ziel ist ein barrierefreier Neubau als Nahversorger. Die Läden sollen dabei fast ausschließlich mit Ware der Region gefüllt werden. Gleichzeitig ist ein „generationenübergreifendes Kaffeehaus“ auf dem Grundstück geplant – ein neuer Treffpunkt für Alt und Jung in dem Dorf in der Gemeinde im Bezirk Gänserndorf, mit der Möglichkeit, dass auch Vereine Veranstaltungen abhalten können.