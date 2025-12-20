Dorfinitiative schafft sich ihren eigenen Greißler

Eine optimale Mixtur aus positiver Nachnutzung in Verbindung mit Ortskernbelebung zeigt man derzeit in Probstdorf vor. Die Bürgerinitiative „Nahversorgung Probstdorf – gemeinsam gestalten“ will dem Platz des seit Jahren leer stehenden Feuerwehrhaus neues Leben einhauchen. Ein Arbeitskreis der Gemeinde begleitet das Projekt.
„Da sich eine Sanierung nicht mehr auszahlt, haben wir uns zusammengetan, Unterschriften gesammelt und für ein Projekt einer Greißlerei eingereicht“, informiert der Initiator Werner Seimann. Ziel ist ein barrierefreier Neubau als Nahversorger. Die Läden sollen dabei fast ausschließlich mit Ware der Region gefüllt werden. Gleichzeitig ist ein „generationenübergreifendes Kaffeehaus“ auf dem Grundstück geplant – ein neuer Treffpunkt für Alt und Jung in dem Dorf in der Gemeinde im Bezirk Gänserndorf, mit der Möglichkeit, dass auch Vereine Veranstaltungen abhalten können.
Im Mittelpunkt stehen eine belebte Ortsmitte, regionale Qualität sowie das Miteinander der Generationen.
Initiator Werner Seimann
Bild: zVg
Bäcker geht bald in Pension: Greißler ist auch für Vereinsevents nutzbar
„Der einzige Platz, wo Dorfbewohner zusammenkommen, ist eine Bäckerei – diese wird pensionsbedingt allerdings bald schließen“, so Seimann. Geplant ist das Gebäude als (politisch unabhängige) Genossenschaft, in die sich alle Bürger einbringen können. Seimann: „Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec hat im Gemeinderat einen Arbeitskreis für das Projekt eingesetzt, der das Vorhaben fachlich begleiten soll.“
