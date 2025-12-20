„Das ist unverhandelbar und hat oberste Priorität“

Umstände wirken bedenklich, sind aber nicht skandalös

Österreichs Cheftrainer Manfred Widauer bestätigt: „Es gibt im Paraskisport immer wieder unnatürliche Bewegungen, die bei den nichtbehinderten Skifahrern nicht vorkommen. Daher muss das wirklich gut getestet werden. Denn wenn der Airbag während der Fahrt plötzlich aufgeht, kann das auch ungut enden.“ Fazit: Die Sicherheit im Paraskisport ist ein sehr komplexes Thema. Die Umstände mögen von außen aus der Sicht des neutralen Beobachters bedenklich wirken, aber sie sind nicht skandalös.