Posse um Präsent von Wörthersee-Bürgermeisterin

Eigentlich wollte Pörtschachs Bürgermeisterin Silvia Häusl-Benz ihren Gemeindebürgern eine kleine Überraschung machen, produzierte selbst Orangen-Marmelade und verschenkte sie. Doch das Vorhaben scheint nicht allen gefallen zu haben – nun wird der Politikerin mit einer Strafanzeige gedroht.
Seit einigen Jahren produziert Häusl-Benz Marmeladen. „Heuer habe ich mich entschlossen, Orangen-Marmelade als kleine Überraschung zu machen“, erzählt die Kärntner VP-Politikerin, die versichert, dass die Produktion in einer Betriebsküche stattgefunden habe. Immerhin wurden über 600 Gläser von der exotischen Marmelade hergestellt und an einige Bürger der rund 3000-Seelen-Gemeinde verteilt.
Während sich viele Gemeindebürger über das Geschenk der Bürgermeisterin freuten, dürften nicht alle in der Wörthersee-Gemeinde mit der Überraschung eine Freude haben. Denn laut einem Schreiben, das der „Kärntner Krone“ zugeschickt wurde, soll gegen Häusl-Benz eine Strafanzeige eingebracht werden.
