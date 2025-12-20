Posse um Präsent von Wörthersee-Bürgermeisterin

Seit einigen Jahren produziert Häusl-Benz Marmeladen. „Heuer habe ich mich entschlossen, Orangen-Marmelade als kleine Überraschung zu machen“, erzählt die Kärntner VP-Politikerin, die versichert, dass die Produktion in einer Betriebsküche stattgefunden habe. Immerhin wurden über 600 Gläser von der exotischen Marmelade hergestellt und an einige Bürger der rund 3000-Seelen-Gemeinde verteilt.