Zwei Stürmer-Aktien im Sinkflug

Tio Cipot teilt beim GAK dieses Schicksal. Im Sommer noch war der slowenische U21-Teamspieler nach einer persönlich guten ersten Saison bei den Rotjacken (sieben Treffer in 1507 Liga-Minuten) bei der EM dabei. Laut rauschte der Jubel bei den Grazer Fans, als der Techniker aus Murska Sobota neuerlich von Spezia Calcio ausgeliehen werden konnte. Mit einer Option auf einen Fixerwerb. Doch der Herbst lief gar nicht nach dem Geschmack des 22-Jährigen. Im harten Kampf gegen die Rote Laterne setzte Trainer Feldhofer mehr auf harte Arbeit, gab Maderner, Harakate und Hofleitner den Vorzug vorm Edeltechniker.