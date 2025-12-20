Vorteilswelt
Hartberg und GAK:

Zwei Stürmer-Aktien im Sinkflug

Sport-Nachrichten
20.12.2025 07:00
Patrik Mijic ist in Hartberg unzufrieden.
Patrik Mijic ist in Hartberg unzufrieden.(Bild: GEPA)

Kuriose Parallele bei den Bundesliga-Lokalrivalen Hartberg und GAK: Die Sportchefs schließen Abgänge ihrer teuersten Angreifer in der kommenden Transferzeit nicht aus.

Patrick Mijic ist mit einem Transferwert von 800.000 Euro in Abwesenheit des verletzten Paul Komposch (eine Million) die wertvollste Aktie des TSV Hartberg, doch der Herbst war für den 27-jährigen Kroaten unbefriedigend: Nur ein Tor in 279 Liga-Minuten plus drei Treffer im Cup stehen auf der Habenseite – dazu wird Coach Manfred Schmid wohl auch im Frühjahr in seinem temporeichen (erfolgreichen) Konterspiel auf Havel, Fridrikas, Drew und Hoffmann setzen. Mit Niklas Lang (Mattersburg) wird sogar ein weiterer Stürmer die Vorbereitung mitmachen.

Dass der Torjäger aus Slavonski Brod, der 2024/25 mit zwölf Liga-Treffern (in 1996 Liga-Minuten) plus sechs im Cup Topscorer war, möglicherweise an Veränderung im Winter denkt, kann ihm Sportchef Erich Korherr nicht verdenken: „Mit dieser Spielzeit kann ein Mann seiner Qualität nicht zufrieden sein.“

Tio Cipot (l.) ist beim GAK unglücklich.
Tio Cipot (l.) ist beim GAK unglücklich.(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)

Tio Cipot teilt beim GAK dieses Schicksal. Im Sommer noch war der slowenische U21-Teamspieler nach einer persönlich guten ersten Saison bei den Rotjacken (sieben Treffer in 1507 Liga-Minuten) bei der EM dabei. Laut rauschte der Jubel bei den Grazer Fans, als der Techniker aus Murska Sobota neuerlich von Spezia Calcio ausgeliehen werden konnte. Mit einer Option auf einen Fixerwerb. Doch der Herbst lief gar nicht nach dem Geschmack des 22-Jährigen. Im harten Kampf gegen die Rote Laterne setzte Trainer Feldhofer mehr auf harte Arbeit, gab Maderner, Harakate und Hofleitner den Vorzug vorm Edeltechniker.

753 Einsatzminuten und nur ein Treffer sind natürlich nicht der Anspruch eines ehemaligen Serie-A-Spielers mit einem Transferwert von einer Million (Topwert beim GAK): „Tio wird unzufrieden sein“, denkt Sportchef Tino Wawra, „auch wenn er wohl auch selbst schuld an der Situation war.“

