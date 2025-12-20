Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Geld wird knapp

So viele bei Schuldenberatung wie seit 2019 nicht

Burgenland
20.12.2025 07:00
Gerade zu Weihnachten wachsen vielen die Schulden über den Kopf. (Symbolbild)
Gerade zu Weihnachten wachsen vielen die Schulden über den Kopf. (Symbolbild)(Bild: Markus Wenzel)

Die angespannte wirtschaftliche Lage zwingt viele, den Gürtel enger zu schnallen. Auch bei der Schuldenberatung Burgenland hat die Arbeit im heurigen Jahr deutlich zugenommen. Außerdem lässt die Weihnachtszeit oftmals die finanziellen Dinge aus dem Ruder laufen.

0 Kommentare

Aktuelle Zahlen belegen die Entwicklung deutlich: Bis zum 15. Dezember 2025 zählte die Schuldenberatung bereits 552 Erstkontakte – so viele wie seit 2019 nicht mehr. Insgesamt wurden heuer 16.352 Beratungsleistungen erbracht, von Erst- und Folgeberatungen bis hin zu telefonischer und schriftlicher Unterstützung.

Besonders alarmierend ist die Höhe der Verbindlichkeiten: Die durchschnittliche Verschuldung liegt bei 77.831 Euro, bei Männern sogar bei über 91.000 Euro. Das Durchschnittsalter der Betroffenen beträgt 42 Jahre. „Falsches Konsumverhalten zählt weiterhin zu den häufigsten Gründen für Überschuldung“, erläutert Michaela Puhr, Leiterin der Schuldenberatung Burgenland.

Zitat Icon

Wer sich rechtzeitig bei der Schuldenberatung meldet, kann hohe Folgekosten und großen persönlichen Druck vermeiden.

Vizelandeschefin Anja Haider-Wallner (Grüne)

Bild: Büro Lhstv.in

Rechnungen schmerzen, wenn Feiertage vorbei sind
Und gerade in der Zeit vor Weihnachten ist die Gefahr groß, dass manchem der Schuldenberg über den Kopf wächst. Viele greifen für Geschenke tiefer ins Geldbörsel, als sie es sich eigentlich leisten können. „Rund um Weihnachten wird Konsum emotional aufgeladen – und das kann dazu führen, dass Rechnungen erst dann schmerzen, wenn die Feiertage längst vorbei sind“, erklärt Vizelandeschefin Anja Haider-Wallner (Grüne), die für den Konsumentenschutz und die Schuldenberatung zuständig ist.

Ein zentrales Problem seien Käufe auf Raten oder mit späterer Zahlung. Sehr oft werde damit das Gefühl vermittelt, dass man sich mehr leisten könne, als tatsächlich möglich sei.

Lesen Sie auch:
In den Wochen vor Weihnachten lockt der Handel mit einer Fülle an Angeboten – und so auch für ...
Hochphase des Konsums
Experte warnt vor Weihnachten vor Ratenkäufen
19.12.2025

„Was im Dezember leicht erscheint, wird im Jänner zur Belastung – wenn Fixkosten, Energieabrechnungen oder Versicherungszahlungen dazukommen. Dann kippt die Situation rasch“, so Haider-Wallner. Die Vizelandeschefin rät daher gerade beim vorweihnachtlichen Einkaufen auch immer die eigene finanzielle Situation im Blick zu haben: „Ein gutes Fest entsteht nicht durch teure Geschenke. Finanzielle Sicherheit ist eines der wertvollsten Geschenke, die man sich und seiner Familie machen kann.“

Rechtzeitige Beratung wichtig
Gleichzeitig setzt man auf Information und frühzeitige Unterstützung: „Die Schuldenberatung bietet kostenlose und vertrauliche Beratung an – vom Haushaltsplan bis zur konkreten Entlastung“, schildert Haider-Wallner. Wer sich bei den Beratungsstellen in Eisenstadt und Oberwart rechtzeitig melde, könne hohe Folgekosten und großen persönlichen Druck vermeiden.

Porträt von Philipp Wagner
Philipp Wagner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
3° / 3°
Symbol Nebel
Güssing
0° / 1°
Symbol bedeckt
Mattersburg
1° / 3°
Symbol bedeckt
Neusiedl am See
4° / 4°
Symbol Nebel
Oberpullendorf
-0° / 2°
Symbol bedeckt

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
245.716 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Vorarlberg
ÖSV-Abfahrerinnen feiern Doppelsieg in St. Moritz
126.310 mal gelesen
Leonie Zegg war in St. Moritz vor allem im oberen Abschnitt eine Klasse für sich.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
122.733 mal gelesen
Mehr Burgenland
Forchtenstein
Kommt jetzt doch ein Pflegestützpunkt?
Wien, NÖ & Burgenland
Tiere auf der Suche nach einem Zuhause
„Dürfen wir heim?“
Steirerin besuchte „ihre“ Waisenkinder in Ukraine
Seit 2020 an Spitze
13 Bewerber: Andreas Leitner bleibt Reduce-Chef
Nachlass vom Land
Früher Darlehen tilgen zahlt sich doppelt aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf