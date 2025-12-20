So viele bei Schuldenberatung wie seit 2019 nicht

Rechnungen schmerzen, wenn Feiertage vorbei sind

Und gerade in der Zeit vor Weihnachten ist die Gefahr groß, dass manchem der Schuldenberg über den Kopf wächst. Viele greifen für Geschenke tiefer ins Geldbörsel, als sie es sich eigentlich leisten können. „Rund um Weihnachten wird Konsum emotional aufgeladen – und das kann dazu führen, dass Rechnungen erst dann schmerzen, wenn die Feiertage längst vorbei sind“, erklärt Vizelandeschefin Anja Haider-Wallner (Grüne), die für den Konsumentenschutz und die Schuldenberatung zuständig ist.