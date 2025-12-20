So viele bei Schuldenberatung wie seit 2019 nicht

Die angespannte wirtschaftliche Lage zwingt viele, den Gürtel enger zu schnallen. Auch bei der Schuldenberatung Burgenland hat die Arbeit im heurigen Jahr deutlich zugenommen. Außerdem lässt die Weihnachtszeit oftmals die finanziellen Dinge aus dem Ruder laufen.
Aktuelle Zahlen belegen die Entwicklung deutlich: Bis zum 15. Dezember 2025 zählte die Schuldenberatung bereits 552 Erstkontakte – so viele wie seit 2019 nicht mehr. Insgesamt wurden heuer 16.352 Beratungsleistungen erbracht, von Erst- und Folgeberatungen bis hin zu telefonischer und schriftlicher Unterstützung.
Besonders alarmierend ist die Höhe der Verbindlichkeiten: Die durchschnittliche Verschuldung liegt bei 77.831 Euro, bei Männern sogar bei über 91.000 Euro. Das Durchschnittsalter der Betroffenen beträgt 42 Jahre. „Falsches Konsumverhalten zählt weiterhin zu den häufigsten Gründen für Überschuldung“, erläutert Michaela Puhr, Leiterin der Schuldenberatung Burgenland.
Wer sich rechtzeitig bei der Schuldenberatung meldet, kann hohe Folgekosten und großen persönlichen Druck vermeiden.
Vizelandeschefin Anja Haider-Wallner (Grüne)
Bild: Büro Lhstv.in
Rechnungen schmerzen, wenn Feiertage vorbei sind
Und gerade in der Zeit vor Weihnachten ist die Gefahr groß, dass manchem der Schuldenberg über den Kopf wächst. Viele greifen für Geschenke tiefer ins Geldbörsel, als sie es sich eigentlich leisten können. „Rund um Weihnachten wird Konsum emotional aufgeladen – und das kann dazu führen, dass Rechnungen erst dann schmerzen, wenn die Feiertage längst vorbei sind“, erklärt Vizelandeschefin Anja Haider-Wallner (Grüne), die für den Konsumentenschutz und die Schuldenberatung zuständig ist.
Ein zentrales Problem seien Käufe auf Raten oder mit späterer Zahlung. Sehr oft werde damit das Gefühl vermittelt, dass man sich mehr leisten könne, als tatsächlich möglich sei.
„Was im Dezember leicht erscheint, wird im Jänner zur Belastung – wenn Fixkosten, Energieabrechnungen oder Versicherungszahlungen dazukommen. Dann kippt die Situation rasch“, so Haider-Wallner. Die Vizelandeschefin rät daher gerade beim vorweihnachtlichen Einkaufen auch immer die eigene finanzielle Situation im Blick zu haben: „Ein gutes Fest entsteht nicht durch teure Geschenke. Finanzielle Sicherheit ist eines der wertvollsten Geschenke, die man sich und seiner Familie machen kann.“
Rechtzeitige Beratung wichtig
Gleichzeitig setzt man auf Information und frühzeitige Unterstützung: „Die Schuldenberatung bietet kostenlose und vertrauliche Beratung an – vom Haushaltsplan bis zur konkreten Entlastung“, schildert Haider-Wallner. Wer sich bei den Beratungsstellen in Eisenstadt und Oberwart rechtzeitig melde, könne hohe Folgekosten und großen persönlichen Druck vermeiden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.