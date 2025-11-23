Lahmes Lustenau enttäuschte gegen den Aufsteiger

Wie kann man nur so in ein Heimspiel gehen? Beide Fanlager machten Stimmung, die Sun Minimeal Arena war mit 4061 Zuschauern gut gefüllt, aber auf dem Platz herrschte aus Lustenauer Sicht gähnende Leere. Von den Hausherren kam gar nichts, der Druck die Tabellenführung übernehmen zu können, lähmte offenbar zu sehr. Von Begeisterung oder Leidenschaft auf dem Platz war absolut nichts spürbar. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt gab es für die Fans wenig zum Erwärmen – sieht man einmal vom Glühwein ab. „Offensiv waren wir komplett harmlos, wir konnten keine Räume öffnen, sind nur herumgekreiselt“, resümierte auch Trainer Markus Mader.