1,7 Millionen Euro für die Lawinensicherheit

Neue Maststandorte

Ein weiterer wesentlicher Vorteil der Modernisierung ist die deutlich verbesserte Einbindung in das Landschaftsbild: Während die alte Sprengseilbahn ihre Masten direkt auf dem Grat hatte, wurden die neuen Maststandorte unterhalb des Grates gewählt und fügen sich somit harmonisch in das alpine Umfeld ein. Die Bauarbeiten begannen im Juli 2024 und konnten im September 2025 erfolgreich abgeschlossen werden. Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich auf rund 1,7 Millionen Euro.