Auch auf die Bludenzer kommen höhere Gebühren zu

Wie so viele Vorarlberger Kommunen wird auch das „Alpenstädtle“ im kommenden Jahr seine Gebühren anheben. Bürgermeister Simon Tschann (ÖVP) will allerdings betont wissen, dass man dabei sehr maßvoll vorgehe: „Unser Ziel ist es, wichtige Leistungen in der gewohnten Qualität sicherzustellen und gleichzeitig die Belastung für die Bevölkerung so gering wie möglich zu halten.“