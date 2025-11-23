Vorteilswelt
Bau schreitet voran

Doppelmayr-Quartier in Wolfurt bald bezugsbereit

Vorarlberg
23.11.2025 16:25
So wird das neue Quartier in Rickenbach aussehen.
So wird das neue Quartier in Rickenbach aussehen.(Bild: ©Doppelmayr)

Am ehemaligen Standort der Firma Doppelmayr im Wolfurter Ortsteil Rickenbach entsteht derzeit ein neues Quartier. Die Bauarbeiten schreiten gut voran, sodass die ersten Mieter bereits im Sommer 2026 einziehen werden können.

In den vergangenen zweieinhalb Jahren hat sich in Rickenbach viel getan. Nun gehen die Arbeiten für das Doppelmayr-Quartier in die Endphase. Insgesamt entstehen dort 60 Mietwohnungen in verschiedenen Größen und Grundrissen. Weiters werden für Unternehmen Gewerbeflächen in der Größe von 57 bis 240 Quadratmeter realisiert. Ebenfalls kurz vor der Fertigstellung sind zwei Tiefgaragen mit 162 PKW- und 22 Motorrad-Stellplätzen.

Pächter für das „Konrad“ gesucht
Zum Herzstück des Doppelmayr-Quartiers soll das Gasthaus „Konrad“, das auch Übernachtungsmöglichkeiten bietet, werden – ein passender Pächter muss allerdings noch gefunden werden.

Mischnutzung für ein lebendiges Quartier
Die Vermietung der Gewerbeflächen ist hingegen schon voll im Gange. Von der Mischnutzung werden auch die Anwohner profitieren. So wird es eine Praxis für eine Allgemeinmedizinerin und ein Gesundheitszentrum mit Physiotherapie, Sportarzt und Bewegungsbereich geben – ein Friseursalon, eine Unternehmensberatung und ein Cateringbetrieb sind ebenfalls bereits fixiert.

