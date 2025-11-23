Doppelmayr-Quartier in Wolfurt bald bezugsbereit

In den vergangenen zweieinhalb Jahren hat sich in Rickenbach viel getan. Nun gehen die Arbeiten für das Doppelmayr-Quartier in die Endphase. Insgesamt entstehen dort 60 Mietwohnungen in verschiedenen Größen und Grundrissen. Weiters werden für Unternehmen Gewerbeflächen in der Größe von 57 bis 240 Quadratmeter realisiert. Ebenfalls kurz vor der Fertigstellung sind zwei Tiefgaragen mit 162 PKW- und 22 Motorrad-Stellplätzen.