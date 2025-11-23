Zwei Männer bei Unfall im Bregenzerwald verletzt

In der Nacht auf Sonntag hat ein Pkw-Lenker (22) auf der Bregenzerwaldstraße (L200) in Müselbach die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist mit diesem gegen eine Leitplanke gekracht. Der Mann und sein Beifahrer zogen sich dabei leichte Verletzungen zu.
Der 22-Jährige war gegen 23 Uhr auf der L200 in Fahrtrichtung Alberschwende unterwegs, als sein Fahrzeug in Müselbach auf der winterlichen Fahrbahn plötzlich ins Rutschen geriet. Der Wagen wurde in weiterer Folge gegen eine Leitplanke geschleudert. Sowohl der Lenker als auch sein Beifahrer erlitten beim Aufprall leichte Verletzungen.
Ins Spital gebracht
Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle durch die herbeigeeilten Rettungskräfte sowie einen Notarzt wurden die beiden Verletzten zur weiteren Behandlung in die Krankenhäuser Bregenz bzw. Dornbirn eingeliefert. Ebenfalls im Einsatz war die Feuerwehr Müselbach mit zwei Fahrzeugen und 15 Kräften – die Florianijünger kümmerten sich um die Räumung der Unfallstelle. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt.
