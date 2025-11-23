Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Leitplanke gekracht

Zwei Männer bei Unfall im Bregenzerwald verletzt

Chronik
23.11.2025 13:26
Der Pkw war in die Leitplanke gerutscht.
Der Pkw war in die Leitplanke gerutscht.(Bild: Shourot Maurice)

In der Nacht auf Sonntag hat ein Pkw-Lenker (22) auf der Bregenzerwaldstraße (L200) in Müselbach die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist mit diesem gegen eine Leitplanke gekracht. Der Mann und sein Beifahrer zogen sich dabei leichte Verletzungen zu.

0 Kommentare

Der 22-Jährige war gegen 23 Uhr auf der L200 in Fahrtrichtung Alberschwende unterwegs, als sein Fahrzeug in Müselbach auf der winterlichen Fahrbahn plötzlich ins Rutschen geriet. Der Wagen wurde in weiterer Folge gegen eine Leitplanke geschleudert. Sowohl der Lenker als auch sein Beifahrer erlitten beim Aufprall leichte Verletzungen.

Ins Spital gebracht
Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle durch die herbeigeeilten Rettungskräfte sowie einen Notarzt wurden die beiden Verletzten zur weiteren Behandlung in die Krankenhäuser Bregenz bzw. Dornbirn eingeliefert. Ebenfalls im Einsatz war die Feuerwehr Müselbach mit zwei Fahrzeugen und 15 Kräften – die Florianijünger kümmerten sich um die Räumung der Unfallstelle. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-10° / 0°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
-7° / 1°
Symbol wolkig
Dornbirn
-7° / 1°
Symbol wolkig
Feldkirch
-6° / 1°
Symbol wolkig

krone.tv

Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist ein Neustart geplant
180.248 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder erlebt turbulente Tage mit vielen Wendungen.
Kärnten
Fehlende Baugenehmigung: Posse um Kinder-Waldhütte
135.178 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die kleine „Wald-Immobilie“ wurde zum „Spielplatz“ einer (teuren) Behördenkomödie.
Burgenland
Großfamilie steht im Advent die Räumung bevor
126.258 mal gelesen
Krone Plus Logo
Herr H. und Frau O. mit vier der fünf Kinder. Sie waren gutgläubig und sind in einem Albtraum ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
So russlandfreundlich ist der Ukraine-Friedensplan
678 mal kommentiert
Präsident Selenskyj empfing am Donnerstagabend den Staatssekretär des ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Chronik
In Leitplanke gekracht
Zwei Männer bei Unfall im Bregenzerwald verletzt
Nun neuer Gesamtleader
ÖSV-Hoffnung schnappt sich nächsten Podestplatz
Krone Plus Logo
Neue Supertechnologie
Wenn Kinder mit Maschinen reden
Krone Plus Logo
Michael Diettrich:
„Ich bin wirklich in jedes Fettnäpfchen getappt“
Nur ein mageres 0:0
Lahmes Lustenau enttäuschte gegen den Aufsteiger
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf