Zwei Männer bei Unfall im Bregenzerwald verletzt

Ins Spital gebracht

Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle durch die herbeigeeilten Rettungskräfte sowie einen Notarzt wurden die beiden Verletzten zur weiteren Behandlung in die Krankenhäuser Bregenz bzw. Dornbirn eingeliefert. Ebenfalls im Einsatz war die Feuerwehr Müselbach mit zwei Fahrzeugen und 15 Kräften – die Florianijünger kümmerten sich um die Räumung der Unfallstelle. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt.