SW Bregenz unterlag auch bei den Young Violets, konnte damit erneut keinen Boden in der Tabelle gutmachen. Coach Andreas Heraf ärgert sich über stets wiederkehrende Fehler und Tore auf dem Silbertablett. Wegen Sperren und Verletzungen wird sich die Situation in der Defensive nicht verbessern.
Auch aus Wien mussten die Bregenzer ohne Punkte abreisen, die Schwarz-Weißen unterlagen den Young Violets mit 1:2. Und der Nuller in der Hauptstadt ärgert Trainer Andreas Heraf. „Es war ganz ähnlich wie gegen Lustenau. Nach dem 1:1 sind wir nicht fähig, das Match gut fertigzuspielen. Wir hätten es gewinnen können, aber wir schaffen es nicht.“
Was nicht an der Anzahl der Chancen lag, die sich die Bregenzer erarbeiteten. Gefährlich waren sie, aber nicht konsequent genug. Und in der Defensive sehr anfällig. Schon nach einer halben Stunde schob Routinier Philipp Hosiner nach einem schnellen Angriff über die rechte Seite am Elferpunkt ohne Probleme zum 1:0 ein. Bald nach der Pause war es Johannes Tartarotti, der per sehenswertem Volley zum 1:1 ausglich. Jan Stefanon hatte wenig später den Führungstreffer auf dem Fuß, scheiterte aber aus kürzester Distanz an Violets-Goalie Jusic. Dafür traf erneut der 36-jährige Hosiner nach einem Konter und besiegelte die nächste Niederlage der Bregenzer. „Alles steht und fällt mit der Defensive und da haben wir Probleme“, sagt Heraf, „wir sind hinten zu langsam, servieren dem Gegner die Tore auf dem Silbertablett. Das ist ein Knackpunkt.“
Und der Trainer sieht langsam auch keinen Spielraum mehr für Verbesserungen seiner Abwehr. „Das kannst du nicht mehr rauskriegen, es ist eine Qualitätsfrage“, spricht der SW-Coach klare Worte, „wir kommen nicht vorwärts, wir drehen uns im Kreis.“
Gesperrte und Verletzte
Einfacher wird es nicht für die Festspielstädter – gegen die Young Violets sah Innenverteidiger Saidu Bangura gelb-rot, Außenverteidiger Isak Vojic verletzte sich zudem am Knie, auch Kapitän Sebastian Dirnberger musste vorzeitig vom Platz.
