„Wir drehen uns im Kreis“

Was nicht an der Anzahl der Chancen lag, die sich die Bregenzer erarbeiteten. Gefährlich waren sie, aber nicht konsequent genug. Und in der Defensive sehr anfällig. Schon nach einer halben Stunde schob Routinier Philipp Hosiner nach einem schnellen Angriff über die rechte Seite am Elferpunkt ohne Probleme zum 1:0 ein. Bald nach der Pause war es Johannes Tartarotti, der per sehenswertem Volley zum 1:1 ausglich. Jan Stefanon hatte wenig später den Führungstreffer auf dem Fuß, scheiterte aber aus kürzester Distanz an Violets-Goalie Jusic. Dafür traf erneut der 36-jährige Hosiner nach einem Konter und besiegelte die nächste Niederlage der Bregenzer. „Alles steht und fällt mit der Defensive und da haben wir Probleme“, sagt Heraf, „wir sind hinten zu langsam, servieren dem Gegner die Tore auf dem Silbertablett. Das ist ein Knackpunkt.“