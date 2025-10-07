Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Nur Unruhestifterin“

Trump rät Thunberg, „zum Arzt zu gehen“

Außenpolitik
07.10.2025 12:52
Auch bei ihrer Pressekonferenz nach der Landung in Athen war Greta Thunberg sehr emotional.
Auch bei ihrer Pressekonferenz nach der Landung in Athen war Greta Thunberg sehr emotional.(Bild: EPA/YANNIS KOLESIDIS)

Während Greta Thunberg und andere Gaza-Aktivisten über Folter und unmenschliche Bedingungen klagen, die sie während ihrer mehrtägigen Haft in israelischen Gefängnissen über sich ergehen lassen mussten, spricht die Regierung in Jerusalem von „dreisten Lügen“. Auch US-Präsident Donald Trump scheint den Mitgliedern der Hilfsflotte keinen Glauben zu schenken. Vielmehr spottet der 79-Jährige über Thunberg, die offenbar „Probleme mit ihrer Wutkontrolle hat“.

0 Kommentare

Am Rande einer Pressekonferenz im Weißen Haus schnitt der Republikaner am Montag einer Journalistin während ihrer Frage zur Hilfsflotte ab, sobald er den Namen Thunberg hörte. „Sie ist eine Unruhestifterin. Sie hat ein Problem mit ihrer Wutkontrolle. Ich denke, sie sollte einen Arzt aufsuchen. Für einen jungen Menschen ist sie sehr wütend. Sie ist so verrückt“, lautete die spöttische Diagnose. „Sie interessiert sich nicht länger mehr für das Klima, sondern jetzt für das“, zog das Staatsoberhaupt weiter über die 22-Jährige her.

Thunberg blieb eine Antwort nicht schuldig und bedankte sich auf ihrer Instagram-Seite dafür, dass sich der Präsident um ihre Gesundheit sorge. „Ich würde mich sehr über ein paar Empfehlungen zur ,Wutkontrolle‘ freuen (...) Sie scheinen nämlich auch an diesen Problemen zu leiden“, lautete die nicht weniger sarkastische Replik.

Trump verspottet Thunberg regelmäßig
Es ist nicht das erste Mal, dass die Schwedin und der US-Amerikaner aneinander geraten. Während des Weltklimagipfels im Jahr 2019 erntete Trump böse Blicke von Thunberg. Die giftigen Augen gingen damals um die Welt. Angesprochen auf ihre damalige Wutrede meinte Trump, dass es sich bei der Schwedin um ein „sehr glückliches junges Mädchen“ handle, das sich „auf eine schöne Zukunft freut“.

Mittlerweile ist Thunberg aus der israelischen Haft frei und sicher in Athen gelandet, wo sie von Anhängern und Aktivistenfreunden mit großem Jubel empfangen wurde. Bei einer Pressekonferenz kritisierte die 22-Jährige die „Komplizenschaft“ der internationalen Gemeinschaft „am Völkermord“ in Gaza. Auch ging sie kurz auf ihre Haftbedingungen ein.

Lesen Sie auch:
Zahlreiche Menschen trauerten um ihre verstorbenen Angehörigen.
Gedenken in Israel
Schweigeminute für die Opfer des Hamas-Angriffs
07.10.2025
Erheben Vorwürfe
Hilfsflotten-Aktivisten am Dienstag in Österreich
07.10.2025
„Wie Tiere“ behandelt?
Israel wirft Thunberg „dreiste Lügen“ vor
05.10.2025
„Wie Tiere behandelt“
Gaza-Aktivisten werfen Polizei Misshandlung vor
05.10.2025

Auch Österreicher erheben Vorwürfe
In einer Stellungnahme der „Global Sumud Flotilla“ war zudem zu lesen: „Wir sind als Terroristen beschimpft und auch so behandelt worden. Wir mussten in der Nacht stundenlang am Boden sitzen, mit den Händen hinter dem Rücken mit Kabelbindern gefesselt, uns wurde medizinische Versorgung und 25 Stunden lang Wasser verweigert.“ Auch die österreichische Regierung wurde kritisiert: „Weder gegen den Völkermord an den Palästinensern, noch gegen die Entführung und Folter von Österreichern ist die Regierung aktiv geworden. Für uns ist das unverzeihlich“, so Rafael Eisler, Mitglied der österreichischen Delegation des Global Movement To Gaza.

Porträt von Gabor Agardi
Gabor Agardi
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Mittwoch hatte ein Mann das Wohnhaus seiner Eltern in München angezündet. Nun hat die Polizei ...
Vater getötet
Brandanschlag in München: Neuer Drohbrief entdeckt
123 Shared Mobility GmbH gab den Rückzug des Flottenpartners als Begründung an.
Tausende Beschwerden
123-Transporter beantragte Insolvenzverfahren
Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht über das Scheitern der Diplomatie mit ...
Brisantes Interview
Merkel gibt Polen eine Mitschuld an Putins Krieg
Der Horror-Clown wurde beim Coup fotografiert, kommt jetzt ins Fernsehen.
Fahndungsaufruf
Horror-Clown wird jetzt zum TV-Star wider Willen
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
„Echte Reaktion“ fehlt
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
159.406 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
130.389 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
129.455 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
1236 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
Steiermark
FPÖ-Kickl watscht Bundesregierung ab
1198 mal kommentiert
Herbert Kickl und Mario Kunasek in Hartberg
Innenpolitik
Babler prescht entgegen der Regierungslinie vor
1046 mal kommentiert
Auch der SPÖ-Chef will eine Steuersenkung.
Mehr Außenpolitik
„Nur Unruhestifterin“
Trump rät Thunberg, „zum Arzt zu gehen“
„Russische Agentin“
Polen und Balten über Merkel-Interview entsetzt
Weniger Sozialleistung
Griechische Regierung kürzt bei Asylberechtigten
Sonst keine Tomahawks
Trump verlangt Infos zu Einsatz von Ukrainern
Platz drei in der EU
Österreich unter Ländern mit strengstem Sparkurs
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf