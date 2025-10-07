Trump rät Thunberg, „zum Arzt zu gehen“

Auch Österreicher erheben Vorwürfe

In einer Stellungnahme der „Global Sumud Flotilla“ war zudem zu lesen: „Wir sind als Terroristen beschimpft und auch so behandelt worden. Wir mussten in der Nacht stundenlang am Boden sitzen, mit den Händen hinter dem Rücken mit Kabelbindern gefesselt, uns wurde medizinische Versorgung und 25 Stunden lang Wasser verweigert.“ Auch die österreichische Regierung wurde kritisiert: „Weder gegen den Völkermord an den Palästinensern, noch gegen die Entführung und Folter von Österreichern ist die Regierung aktiv geworden. Für uns ist das unverzeihlich“, so Rafael Eisler, Mitglied der österreichischen Delegation des Global Movement To Gaza.