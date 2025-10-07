Schweigeminute für die Opfer des Hamas-Angriffs

Am zweiten Jahrestag des Überfalls der islamistischen Hamas auf Israel haben Angehörige der Opfer am Dienstagmorgen eine Schweigeminute eingelegt.
Dutzende Angehörige versammelten sich am Ort des Nova-Musikfestivals, der mittlerweile eine Gedenkstätte ist, und hielten um 5.29 Uhr MESZ – dem Beginn des Massakers vor zwei Jahren – eine Schweigeminute ab.
Mehr als 1200 Todesopfer
Kämpfer der Hamas und mit ihr verbündeter Gruppierungen hatten am 7. Oktober 2023 Israel überfallen, allein beim Nova-Musikfestival wurden 370 Menschen getötet. Nach israelischen Angaben wurden insgesamt mehr als 1200 Menschen getötet.
Bilder der Trauerfeier:
251 wurden als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Zwei Jahre später sind noch immer 47 Geiseln in der Gewalt der Hamas. Mindestens 25 sollen nach Angaben des israelischen Militärs aber bereits tot sein.
Als Reaktion auf den Hamas-Überfall geht Israel seither massiv militärisch im Gazastreifen vor. Dabei wurden nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums mehr als 67.100 Menschen getötet. Die humanitäre Lage ist katastrophal.
