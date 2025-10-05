Gaza-Aktivisten werfen Polizei Misshandlung vor

Wie berichtet, hatte die israelische Marine seit Mittwoch ein Schiff nach dem anderen auf See abgefangen. Zuvor hatte die israelische Regierung wiederholt gewarnt, ein Anlegen der Boote im Gazastreifen nicht zu erlauben. Ein Angebot, die Hilfsgüter, wie Lebensmittel und Medikamente, über den Hafen Ashdod in den Gazastreifen zu bringen, hatten die Organisatorinnen und Organisatoren der Flotte abgelehnt. Auch ein ähnliches Angebot Italiens schlugen sie aus. Mitgereist waren mehr als 500 Aktivistinnen und Aktivisten aus verschiedenen Ländern. Sie klagten zuletzt über „beschwerliche“ Haftbedingungen in Israel.