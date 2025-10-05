Israel wirft Thunberg „dreiste Lügen“ vor

Israel: Greta hat sogar darauf bestanden, Haft zu verlängern

In der Stellungnahme des israelischen Außenministeriums heißt es: „Die Behauptungen über die Misshandlung Thunbergs und anderer Inhaftierten der Hamas-Sumud-Flottille sind dreiste Lügen.“ Alle Rechte der Inhaftierten seien „vollständig gewahrt“ worden. „Interessanterweise haben Greta selbst und andere Inhaftierte sich geweigert, ihre Abschiebung zu beschleunigen, und darauf bestanden, ihren Aufenthalt in Gewahrsam zu verlängern. Greta hat sich außerdem bei den israelischen Behörden über keine dieser absurden und haltlosen Anschuldigungen beschwert – weil sie nie stattgefunden haben.“