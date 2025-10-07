Hilfsflotten-Aktivisten am Dienstag in Österreich

„Wir sind als Terroristen beschimpft und auch so behandelt worden. Wir mussten in der Nacht stundenlang am Boden sitzen, mit den Händen hinter dem Rücken mit Kabelbindern gefesselt, uns wurde medizinische Versorgung und 25 Stunden lang Wasser verweigert“, hieß es in der Stellungnahme.