Villacherin auf bayrischer Autobahn gestorben

Am Montagnachmittag, dem 6. Oktober musste eine Frau (64) aus Villach aufgrund eines tragischen Auffahrunfalles ihr Leben lassen. Der Unfall passierte auf der A8 in Deutschland in Richtung Salzburg.
Kurz vor dem Grenzübergang Walserberg auf der deutschen Autobahn A8 in Bayern musste die 65-jährige Villacherin am Montagnachmittag ihr Leben lassen.
Ihr Mann (67) lenkte dabei das Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache von der linken Spur über die rechte auf den Seitenstreifen. Dort stand ein geparkter Lkw, der seine Lenk- und Ruhezeiten einhielt. Ohne zu bremsen, prallte der Mann mit dem Auto gegen das Heck des Lkws.
Tödlicher Aufprall
Durch den heftigen Aufprall wurde das Fahrzeug bis zur Fahrgastzelle eingedrückt. Beide Insassen wurden eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Doch für die Frau kam jede Hilfe zu spät. Sie erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch vor Ort verstarb. Ihr Mann wurde schwerst verletzt in das Landeskrankenhaus Salzburg eingeliefert.
Die Autobahn war an der Unfallstelle in Richtung Salzburg aufgrund des tragischen Unfalles vier Stunden lang gesperrt. Vor Ort waren zahlreiche Rettungskräfte. Der Unfallhergang wird derzeit ermittelt.
